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السيسي يصل إلى المنامة للقاء عاهل البحرين

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السيسي يصل إلى المنامة للقاء عاهل البحرين السيسي يصل إلى المنامة للقاء عاهل البحرين

الرئيس وملك البحرين – ارشيفة حفل قناة السويس

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المنامة مساء اليوم الخميس، في زيارةٍ لمملكة البحرين، يلتقى خلالها بالملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.

ومن المقرر أن يجري الجانبان مباحثاتٍ تتناول سبل تعزيز العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين والبحرين، ومتابعة التنسيق القائم بينهما لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، فضلاً عن التأكيد على وقوف مصر إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ودعمها الكامل لكافة جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار حرص مصر على أمن واستقرار مملكة البحرين، ورفض كافة المحاولات للتدخل في شئونها الداخلية.

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