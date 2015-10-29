إصابة 6 من أفراد الشرطة في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة على الطريق الدولي بالعريش

أصيب ستة أفراد من قوات الشرطة، اليوم الخميس، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مدرعة أثناء سيرها على الطريق الدولي بمنطقة الميدان بمدخل مدينة العريش، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وقالت مصادر أمنية إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة لاستهداف القوات في منطقة الميدان بالعريش، حيث انفجرت العبوة أثناء مرور إحدى المدرعات، ما أدى إلى إصابة 6 أفراد من الشرطة، بينهم أمين شرطة و5 جنود، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج من الكدمات والخدوش التي أصابتهم نتيجة لانفجار العبوة الناسفة.

وقامت القوات بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى، وضبط المتورطين فيها.