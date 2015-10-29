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«الزمالك» كامل العدد أمام الإفريقي في نهائي بطولة اليد

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«الزمالك» كامل العدد أمام الإفريقي في نهائي بطولة اليد «الزمالك» كامل العدد أمام الإفريقي في نهائي بطولة اليد

أكد حمادة عبد الباري، مدير فريق «كرة اليد» بنادي الزمالك إن الأبيض سيخوض نهائي البطولة الإفريقية كامل العدد.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد «الإذاعة والتليفزيون»أن فريق كرة اليد بنادي الزمالك صعد إلى المباراة النهائية في بطولة إفريقيا لكرة اليد والمقامة حاليًا في المغرب بعد تخطى عقبة الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء.

وكان الزمالك قد حسم هذه المواجهة بنتيجة 34 مقابل 33 ليضرب موعدًا مع الإفريقي التونسي الذي صعد على حساب سبورتنج السكندري. وقال حمادة عبد الباري مدير الفريق في تصريحات لبرنامج أجمل صباح والذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على إذاعة الشباب والرياضة أن الفريق قدم أداءً قويا أمام فريق باب سويقة واستحق الأبيض تذكرة المباراة النهائية.

وأضاف عبد الباري أن الزمالك لن يعاني من أي غيابات في المباراة النهائية أمام النادي الإفريقي بطل تونس. جدير بالذكر أن المباراة النهائية سوف تقام يوم الجمعة.

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