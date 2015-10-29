المرصد السورى: الضربات الروسية تقتل ما يقرب من 600 مسلح فى شهر

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن الضربات الجوية الروسية على الأراضى السورية أسفرت عن قتل ما يقرب 600 شخص، أغلبهم من المجموعات المسلحة كالمعارضة والتنظيمات الإرهابية، حسبما قال موقع "20 مينيت" الفرنسى.

وقال المرصد السورى فى بيانه اليوم، إن الغارات استهدفت عشر محافاظات من أصل 14 فى مختلف أنحاء سوريا، منها مدينة طرطوس فى الغرب، والسويداء فى الجنوب والتى يسيطر عليها الجيش النظامى، والحسكة فى الشمال الشرقى، وهى المنطقة التى تسيطر عليها القواد الكردية، و الجولان فى الجنوب.

ووفقاً لبيان المرصد، أن الأعداد بالتحديد هى 595 حالة وفاة حتى اليوم الخميس 29 أكتوبر، منهم 279 من المتمردين المعتدلين، وتنظيم جبهة النصرة الموالى لتنتظيم القاعدة، و 131 من تنظيم داعش الإرهابى، و185 مدنيا بينهم 46 امرأة و 48 طفلاً.

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