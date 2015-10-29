اجتماع لمجلس الجامعة العربية للتحضير للقمة العربية الجنوب أمريكية الثلاثاء

>يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعًا تشاوريًا له على مستوى المندوبين الدائمين يوم الثلاثاء المقبل برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، لمناقشة مشروع إعلان الرياض الذى سيصدر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية يومى 10 و11 نوفمبر المقبل.

وصرح مدير إدارة الأمريكتين بالجامعة العربية السفير إبراهيم محيى الدين بأن اجتماع مجلس الجامعة التشاورى سيتناول استكمال الاستعدادات للقمة العربية الأمريكية الجنوبية المقررة بالرياض الشهر المقبل، من نواجيها اللوجيستية والفنية والتشاور حول الموضوعات التى ستعرض على القمة ومشروع "اعلان الرياض" الذى سيصدر فى ختام أعمال هذه القمة.

وقال السفير محيى الدين فى تصريحات صحفية اليوم إن المندوبين الدائمين بحثوا فى اجتماع سابق يوم الاثنين الماضى بعضًا من هذه التحضيرات، موضحًا أنه سيسبق القمة اجتماعات تحضيرية منها عقد الدورة الرابعة لمنتدى رجال الأعمال من الجانبين العربى والأمريكى الجنوبى، سيتم خلاله التوصل لإعلان مشترك سيرفع من قبل رئيس الغرفة التجارية السعودية إلى القمة، كما سيعقد كبار المسئولين من الجانبين اجتماعًا لهم يوم 7 نوفمبر المقبل بالرياض لبدء التحضير المشترك للقمة، ورفع نتائج أعمالهم إلى الاجتماع الوزارى المشترك المقرر يوم 9 نوفمبر قبيل انعقاد القمة المقررة يومى 10 و11 نوفمبر.

>وقال السفير إبراهيم محيى الدين إنه سيتم خلال القمة تبنى مشروع إعلان الرياض الذى سيصدر عن القمة فى دورتها الرابعة، بالإضافة إلى بيان ختامى يتضمن ملخصًا لأهم القضايا المعروضة على جدول الأعمال.

وأوضح محيى الدين أن مشروع جدول أعمال القمة يتضمن عددًا من القضايا السياسية التى تهم الجانبين وفى صدارتها القضية الفلسطينية إلى جانب تطورات الأوضاع فى سوريا واليمن وليبيا وهى القضايا التى يركز عليها الجانب العربى، إلى جانب القضايا التى يركز عليها الجانب الأمريكى الجنوبى ومنها قضية جزر المالفينوس المتنازع عليها بين الارجنتين وبريطانيا، بالاضافة إلى علاقة هذه الدول بالمنظمات الدولية، وقضية الديون السيادية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من قضايا التعاون فى المجال الاقتصادى والتجارى والثقافى موضحًا أن حجم التبادل التجارى بين الجانبين وصل نهاية عام 2014 إلى 30 مليار دولار بعد أن كان حوالى 6 مليارات دولار عام 2005 عند انطلاق اول قمة عربية مع دول أمريكا الجنوبية فى البرازيل.

وأشاد محيى الدين بموقف دول أمريكا الجنوبية ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية مشيرًا إلى أن هذه الدول كانت سباقة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة عضو غير مراقب فى الأمم المتحدة.

كما سيناقش المندوبون الدائمون يوم الثلاثاء المقبل أيضًا التنسيق العربى خلال إطلاق الحوار الإستراتيجى المشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى والاجتماع الرابع للمندوبين الدائمين مع نظرائهم الأوروبيين أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى المقرر عقده فى بروكسل يوم 25 نوفمبر المقبل.

وفى سياق متصل يلتقى الأمين العام للجامعة العربية بالقاهرة الثلاثاء المقبل فيدريكا موجرينى ممثل لاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والأمنية.

وأعلنت الأمانة العامة فى بيان لها أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على بروتوكول التعاون بين الجانبين فى مجال لبدء المرحلة الثانية من المشروع المشترك لبناء قدرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى مجال مواجهة الأزمات.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام وموجرينى مؤتمرًا صحفيًا فى ختام التوقيع على بروتوكول التعاون المشترك .

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