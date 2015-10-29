اجتماع طارئ لوزراء الخارجية بالرياض 9 نوفمبر لمناقشة العدوان الإسرائيلى

>أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب فى الرياض يوم 9 نوفمبر المقبل، وذلك لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة خاصة فى مدينة القدس.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى اليوم الخميس، إنه بناء على دعوة الإمارات العربية المتحدة " الرئيس الحالى لمجلس الجامعة " بطلب عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب للنظر فى الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وتدنيس المقدسات، فقد أسفرت المشاورات التى أجراها الأمين العام مع دولة الإمارات " رئيس المجلس" ، والمملكة العربية السعودية "الدولة المضيفة" للقمة العربية الرابعة مع دول أمريكا الجنوبية عن الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب فى الرياض يوم 9 نوفمبر المقبل، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع فى فلسطين وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى والمقدسات، والتى كان أخرها الاعتداء على مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية فى القدس .

فيما دانت الجامعة العربية العدوان الإسرائيلى على مستشفى المقاصد الخيرية فى القدس وقال نائب الأمين العام إن هذا عدوان سافر وانتهاكات واقتحامات مدانة طالت اقسام المستشفى ومنها اقسام حديثى الولادة.

واستنكرت الأمانة العامة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين العزل من خلال الاستخدام الواسع لعمليات إطلاق النار ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعى وكل أنواع الإرهاب الإسرائيلى المنظم ضد الفلسطينيين.