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زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية اللبنانية

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زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية اللبنانية زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية اللبنانية

خرق زورقان حربيان إسرائيليان صباح اليوم الخميس المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة الحدودية مع إسرائيل لمدة ساعة و25 دقيقة قبل أن يغادرا باتجاه إسرائيل.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى أنه "عند الساعة السابعة من صباح اليوم، أقدم زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلى على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 70 متراً، ثم غادرا عند الساعة 0825 باتجاه المياه الإقليمية الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان أنه " تجرى متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان".

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