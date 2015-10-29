«الحرية»: يهنىء الفائزين بالمقاعد الفردية في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

هنأ المستشار أحمد البحيري عضو الهيئة العليا لحزب الحرية، النواب الفائزين بالمقاعد الفردية فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، متمنيا لهم التوفيق وأن يكونوا خير من يمثل الشعب المصري في مجلس النواب، وأن يعمل لخدموا المواطن المصرى البسيط الذي عانى كثيرًا خلال الفتره الأخيرة.

وطالب البحيري في بيان صحفي له جميع النواب الفائزين أن يضع مشاكل المواطن المصري في أولوياتهم في مجلس النواب المقبل، وأن يعبروا عن هموم هذا المواطن الذي انتخبهم وأعطاهم صوته في المرحله الأولى من الإنتخابات البرلمانية.

مؤكد ا أننا نتمنى ان تمر المرحله الثانيه من الإنتخابات البرلمانيه من اجل انهاء الاستحقاق الأخير من خارطه الطريق من أجل وضع مصر على طريق الإستقرار لكى يكون لدينا مجلس نواب يعبر عن المواطن المصرى البسيط .