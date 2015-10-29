تسليم بطاقات التموين المستولى عليها من مكتب تموين شبرا الخيمة لأصحابها

أكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية جمال السيد أنه سلم بطاقات التموين الذكية للمواطنين, والتي تم سرقتها من قبل موظفي مكتب منشية النصر بمدينة شبرا الخيمة, بالاتفاق مع بعض تجار التموين وأصحاب المخابز.

وأضاف وكيل وزارة التموين – في تصريح وفقًا لما نقلته “أ ش أ” اليوم الخميس – أن مباحث التموين بالقليوبية بالتعاون مع المديرية تمكنت من ضبط كل من سمير محمد مدير مكتب تموين منشية النصر, وموظف و17 صاحب مخبز بمحافظتى الجيزة والقليوبية لقيامهم بالإتفاق على حجز بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين للإستفاده من الدعم , بالإضافة إلى ضبط 163 بطاقة ..وبالفحص تبين أنهم قاموا بالتحصل على 15 ألف جنية من بيع 67 ألف رغيف.