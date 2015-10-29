الجيش السوري يعلن تصفية 36 مسلحًا خلال عمليات في حماة وإدلب

أعلنت مصادر عسكرية سورية؛ تصفية 36 مسلحًا خلال عمليات نفذتها وحدات من «الجيش السوري»، بتغطية من الطيران الحربي، على معاقل التنظمات «الإرهابية» في الريف الممتد بين محافظتي حماة وإدلب.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» عن قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الخميس عن المصادر إن “عنصرين إرهابيين لقيا مصرعهما إثر الاشتباكات بين وحدات الجيش ومجموعات إرهابية تابعة لما يسمي بـ «جيش الفتح» في منطقة سكيك بالريف الشمالي لحماة”.

أما في إدلب، فبينت المصادر أنه جرى تدمير مقر قيادة عمليات للإرهابيين في قرية كنصفرة خلال عمليةٍ نوعيةٍ للجيش؛ ما أسفر عن سقوط 23 إرهابيًا على الأقل.

وأشارت المصادر إلى مقتل 11 إرهابيًا على الأقل جراء عمليات نوعية لوحدات من الجيش على مواقع تنظيم «جبهة النصرة» في قريتي (كفر سجنة ومعرة حرمة) جنوب مدينة إدلب.

يشار إلى أن الجيش السوري حقق تقدمًا في ريف حماة الشمالي، ومنع مجموعة من الإرهابيين من تحقيق اختراق في مدينة مورك إحدى أكبر مدن المنطقة.