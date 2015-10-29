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تأجيل محاكمة 47 متهما فى أحداث اقتحام قسم التبين إلى 10 نوفمبر

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تأجيل محاكمة 47 متهما فى أحداث اقتحام قسم التبين إلى 10 نوفمبر تأجيل محاكمة 47 متهما فى أحداث اقتحام قسم التبين إلى 10 نوفمبر
أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوى والمنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 10 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة إلى أقوال 5 شهود، وهم صاحب مقهى، وصاحب كشك، وشرطى يعمل بديوان القسم، وضابط بالقسم ورئيس المباحث، وقررت المحكمة التأجيل.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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مصر 365