مستشفى المدفعجية - أرسنال يعلن مدة غياب والكوت وتشامبرلين ورامسي

أكد الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال غياب كلا من ثيو والكوت وأليكس تشامبرلين وآرون رامسي لمدة 3 أسابيع على الأقل.

رامسي خرج مصابا من انتصار أرسنال أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

تشامبرلين لم يستمر في الملعب أكثر من 5 دقائق في مواجهة شيفيلد بكأس الرابطة الإنجليزية. والكوت البديل لم يستمر هو الأخر لثلاث دقائق وخرج مصابا أيضا.

وتحدث فينجر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي قائلا: "والكوت وتشامبرلين ورامسي وأوسبينا جميعهم لن يعودوا إلا بعد أسبوع الفيفا".

وأجاب فينجر على سؤال (من سيلعب كجناح أيمن في أرسنال في هذا الفترة؟) قائلا: "لدينا كامبل كذلك أيوبي. كما يقدر سانتي كازورلا على اللعب في هذا المركز ولكنه أصبح مهما جدا بالنسبة لنا تواجده في وسط الملعب".

ويستعد أرسنال لمواجهة سوانزي يوم السبت في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي. قبل الرحيل إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

ويحتل أرسنال صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي مع فارق الأهداف للأخير.