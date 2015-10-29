أوباميانج مازحا: تبا.. كم أنا رائع

"في بعض الأحيان أقول لنفسي تبا.. كم أنا رائع" هكذا بدأ بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند حديثه عن مستواه الرائع الذي يقدمه خلال الموسم الجاري.

وسجل أوباميانج 20 هدفا لدورتموند في كل البطولات خلال الموسم الجاري كما أنه يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفا بعد مرور 10 جولات فقط.

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وتحدث المهاجم الجابوني مع صحيفة ليكيب الفرنسية مازحا"أحيانا أقول لنفسي تبا.. كم أنا رائع".

وأضاف"بالطبع أنا أمزح، إنه أمر رائع إنني أسير في الطريق الصحيح وأن أرى عملي الشاق يتحول لنتائج في الواقع".

واستدرك"لكن هذا ليس معناه أنني سوف أقف هنا".

وواصل"إذا كان رونالدو يستطيع تسجيل 50 هدفا في الموسم، لما لا أستطيع أنا"؟

وأكمل"أنا أؤمن بقدراتي وعندما أصلي فأنا أقوم بالدعاء بأن أكون أحد أفضل المهاجمين في العالم".

وأردف"أحتاج لأن أستمر على ذلك المستوى خلال الأعوام المقبل مثلما فعل ميسي ورونالدو، لقد قلتها في وقت سابق أتمنى تسجيل 40 هدفا خلال الموسم".

وتابع"أحاول أن أكون هادئا أمام المرمى وأن لا أستعجل الأمور".

وأتم"هذه هي السنة الثالثة لي في دورتموند وأنا أشعر إنني بحالة جيدة هنا".