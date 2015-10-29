المجلس التنفيذي يوافق على تخصيص 223 فدان للشركة القابضة للغازات

بورسعيد – جمال نوفل

أعلن اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة خلال إجتماعه على تخصيص 223 فدان بغرب بورسعيد لصالح للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعة لوزارة البترول لإستغلالها في معالجة وإنتاج الغاز المكثف بمنطقة إمتياز شروق بالبحر المتوسط، وذلك لتقليل الفجوة بين الإستهلاك المحلي والإنتاج وتقليل عملية استيراد الغاز، وذلك بمقابل إنتفاع سنوي يتم تحديده بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على أن يتم مخاطبة وزارة التنمية المحلية للعرض على السيد رئيس الوزراء للموافقة على التخصيص.

وأكد محافظ بورسعيد بإنه تم اكتشاف حقل الغاز أمام سواحل بورسعيد عن طريق شركة ايني الايطالية، والذي يوجد على عمق 1450 مترا تحت سطح البحر، وأكد المحافظ بأن هناك إهتمام كبير من الدولة بالمشروع حيث يمثل إحدى المشروعات القومية التي من المنتظر ضخ الإنتاج منها خلال عامين، حيث هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بسرعة البدء في المشروع لما يمثله من خير لأبناء مصر وبورسعيد، ويعتبر حقل غاز شروق الذي تم اكتشافه واحداً من أكبر حقول الغاز علي سواحل البحر المتوسط.

وأشار المحافظ بأنه تم التأكيد على أن تكون فرص العمل وجميع العمالة التي تعمل بالمشروع من أبناء بورسعيد وهذا كلام واضح جداً تم الإتفاق علية مع مسئولي الشركة ماعدا التخصصات الغير متوفرة لدى المحافظة، وأضاف المحافظ بأن الشركة سوف تقوم بإنهاء كافة الموافقات الخاصة بها للبدء في المشروع.

> وفي سياق آخر وافق المجلس التنفيذي على وضع الساعة السكانية لنمو السكان بأحدى الأماكن الظاهرة بديوان محافظه بورسعيد لتكون مؤشر لتوعية المواطنين ويتم من خلالها عرض مراحل النمو السكاني بصورة دورية، وذلك إسوة بالساعة السكانية الموجودة اعلى مبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.