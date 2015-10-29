أخبار عاجلة

8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«ياني» يقوم بجولة سياحية بالمتحف الكبير والأهرامات وشارع المعز دعماً للسياحة

Google+ Print
«ياني» يقوم بجولة سياحية بالمتحف الكبير والأهرامات وشارع المعز دعماً للسياحة «ياني» يقوم بجولة سياحية بالمتحف الكبير والأهرامات وشارع المعز دعماً للسياحة

قام الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار، وممثلوا وزارة السياحة باصطحاب الموسيقار العالمي يانى في جولته السياحية.

وأكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع في تصريحات صحافية أن زيارة الفنان العالمي ياني لمصر لها دلالات جيدة وتحمل رسالة طمأنة للسائحين خاصة أن ياني له شعبية جارفة في كثير من دول العالم، لافتاً إلى أنه التقى الممثل الأميركي مورجان فيرمان بالأهرامات الجمعة الماضية، وعقد مؤتمراً صحافياً مع الفنان العالمي ياني مساء الثلاثاء، دعماً وترويجاً للمقصد السياحي الثقافي المصري.

وأضاف الوزير أن الموسيقار العالمي ياني وافق على أن يكون سفيراً للسياحة المصرية تقديراً عن حبه لمصر وشعبها.

من جهته، أشاد ياني بمصر وشعبها قائلاً: “حضرت إلى هذا البلد العظيم، لكي أحتفل بها، وأبعث من أرضها رسالة أقول من خلالها من هو الشعب المصري”، لافتاً إلى أنه أعد مقطوعة موسيقية جديدة لإهدائها إلى خلال الحفل الذي سيقام يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وفي سياق متصل، قام الموسيقار العالمي بجولة سياحية بمنطقة الحسين وشارع المعز وخان الخليلي، كما يقوم ياني خلال زيارته للمناطق الأثرية بتسجيل فيلم قصير عن مصر يتم بثه بمنافذ بيع شركة “سوني”، والتي يبلغ عددها 24 ألف منفذ بما يدعم الترويج للمقاصد السياحة والثقافية المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم