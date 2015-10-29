«ياني» يقوم بجولة سياحية بالمتحف الكبير والأهرامات وشارع المعز دعماً للسياحة

قام الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار، وممثلوا وزارة السياحة باصطحاب الموسيقار العالمي يانى في جولته السياحية.

وأكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع في تصريحات صحافية أن زيارة الفنان العالمي ياني لمصر لها دلالات جيدة وتحمل رسالة طمأنة للسائحين خاصة أن ياني له شعبية جارفة في كثير من دول العالم، لافتاً إلى أنه التقى الممثل الأميركي مورجان فيرمان بالأهرامات الجمعة الماضية، وعقد مؤتمراً صحافياً مع الفنان العالمي ياني مساء الثلاثاء، دعماً وترويجاً للمقصد السياحي الثقافي المصري.

وأضاف الوزير أن الموسيقار العالمي ياني وافق على أن يكون سفيراً للسياحة المصرية تقديراً عن حبه لمصر وشعبها.

من جهته، أشاد ياني بمصر وشعبها قائلاً: “حضرت إلى هذا البلد العظيم، لكي أحتفل بها، وأبعث من أرضها رسالة أقول من خلالها من هو الشعب المصري”، لافتاً إلى أنه أعد مقطوعة موسيقية جديدة لإهدائها إلى مصر خلال الحفل الذي سيقام يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وفي سياق متصل، قام الموسيقار العالمي بجولة سياحية بمنطقة الحسين وشارع المعز وخان الخليلي، كما يقوم ياني خلال زيارته للمناطق الأثرية بتسجيل فيلم قصير عن مصر يتم بثه بمنافذ بيع شركة “سوني”، والتي يبلغ عددها 24 ألف منفذ بما يدعم الترويج للمقاصد السياحة والثقافية المصرية.