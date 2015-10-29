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سكولز: لم أكن لأستمتع باللعب تحت قيادة فان جال

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سكولز: لم أكن لأستمتع باللعب تحت قيادة فان جال سكولز: لم أكن لأستمتع باللعب تحت قيادة فان جال

اعترف بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق أنه لم يكن ليستمتع باللعب تحت قيادة لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد.

مانشستر يوناتيد تعرض لهزيمة مفاجئة من ميدلسبرا بنتيجة ثلاثة مقابل واحد في ركلات الترجيح، ليودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال سكولز في تصريحات لإذاعة “BBC”: "مانشستر يونايتد حاليا فريق لا تحب اللعب أمامه لأنهم منظمين بشكل كبير، لكنني لم أكن لأستمتع باللعب معهم أيضا".

وأضاف "كرة القدم التي يقدمها الفريق حاليا تحت قيادة فان جال ليست ممتعة، ويمكنك أن تلحظ ذلك بمعرفة أنهم لم يسجلوا سوى 15 هدفا في الدوري فقط حتى الأن، وهم الأقل بين الفرق الأربعة الكبرى في الدوري".

ويحتل مانشستر يوناتيد حاليا المركز الرابع في الدوري برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

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