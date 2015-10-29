فابريجاس متحديا: لم نخرج من المنافسة على اللقب بعد!

تحدى شيسك فابريجاس متوسط الميدان الإسباني لتشيلسي الجميع، مؤكدا أن فريقه لم يفقد فرصة المنافسة على الللقب بعد رغم الهزائم التي تعرض لها".

تشيلسي بعد 10 جولات من الدوري الإنجليزي، يحتل المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

وقال فابريجاس في حوار مع صحيفة “man of the match day" :"واثق بأننا لم نفقد الأمل في المنافسة على اللقب، فقط علينا أن نستعيد الثقة بأنفسنا ونعيد ترتيب الأوراق".

فابريجاس أضاف "دعونا نحقق الفوز في بعض المباريات المتتالية ثم نرى ما الذي سيحدث، ففي الدوري الإنجليزي يمكن لأي فريق فقدان العديد من النقاط".

ويلتقي تشيلسي مع نظيره ليفربول في الجولة الـ 11 من الدوري بمباراة قد تنتج عنها إقالة المدرب جوزيه مورينيو إن لم يحقق الفوز".