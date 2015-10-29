كلوب: واثق من نجاح فيرمينو مع ليفربول

عبر يورجن كلوب مدرب ليفربول عن ثقته في نجاح روبيرتو فيرمينو لاعبه البرازيلي خلال الفترة القادمة بإثبات نفسه كصفقة ناجحة.

كلوب حقق الفوز الأول له مع ليفربول بإقصاء بورنموث من كأس الرابطة بعد الفوز بهدف مقابل لا شيء.

وقال كلوب في تصريحات خاصة لموقع ناديه الرسمي: "من المهم لكل لاعب جديد في الفريق أن يثبت نفسه للمدرب، لكن فيرمينو ليس عليه إثبات شيء لأنني أعلمه جيدا من قبل واعرف قدراته".

كلوب أتبع "فيرميون يصبح بكل تأكيد للعب في الدوري الإنجليزي، فهو لاعب قوي بدنيا وصاحب لمسة أخيرة مبهرة ينهي بها الهجمات".

وانضم فيرمينو إلى ليفربول بداية الموسم الجاري قادما من هوفينهايم الألماني، إلا أنه لم ينجح في تسجيل أولى أهدافه مع الفريق بعد.