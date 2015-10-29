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برشلونة يعلن غياب لاعبه البرازيلي لـ8 أسابيع للإصابة

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برشلونة يعلن غياب لاعبه البرازيلي لـ8 أسابيع للإصابة برشلونة يعلن غياب لاعبه البرازيلي لـ8 أسابيع للإصابة

(إفي): تعرض الظهير البرازيلي دوجلاس بيريرا لاعب برشلونة لإصابة في العظم القاربي بالقدم اليمنى مما سيبعده عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع، حسبما أعلن النادي الكتالوني في بيان له يوم الخميس.

وخضع دوجلاس صباح يوم الخميس لفحوصات طبية أكدت إصابته بتمزق في العظم القاربي، لذا سيغيب ثمانية أسابيع.

وكان دوجلاس قد شارك يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام فيلانوفينسي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة، والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولا يعتبر دوجلاس ضمن اللاعبين الذين يعتمد عليهم مدرب البرسا لويس إنريكي في المباريات، كما أنه يعيش بداية موسم سيئة حيث عانى في يوليو/تموز الماضي من إصابة أبعدته شهرين عن الملاعب.

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