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مباحث الآداب تضبط مدير صيانة بشركة مشهورة فى أحضان طالبتين بالإسماعيلية

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مباحث الآداب تضبط مدير صيانة بشركة مشهورة فى أحضان طالبتين بالإسماعيلية مباحث الآداب تضبط مدير صيانة بشركة مشهورة فى أحضان طالبتين بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث الآداب بالمديرية، من القبض على مدير الصيانة بشركة مشهورة فى صناعة الإلكترونيات، وبرفقته طالبتين وبحوزتهم مخدرات ومشروبات كحولية ومنشطات جنسية داخل فيلا بقرية الجندول بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للعقيد وائل ذكى رئيس مباحث الآداب، تفيد بقيام أحد الأشخاص باصطحاب الفتيات داخل الفيلا الخاصة به بقرية الجندول بالإسماعيلية .

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات وتم وضع الفيلا تحت المراقبة.
>وعقب استصدار إذن من النيابة قام رجال مباحث الآداب بمداهمة الفيلا وتمكنت من ضبط (م . ع . م .س) 35 سنة مدير صيانة بشركة مشهورة ومقيم بقرية الجندول بالإسماعيلية وبرفقته كل من (ن . ف . م ) 22 سنة طالبة بالسياحة والفنادق مقيمة بالسويس و(س . م . ذ)21 سنة طالبة بالسياحة والآثار مقيمة بالشرقية كانت شبه عارية فى أحضانه.

كما تم العثور على كمية من مخدر الحشيش والمشروبات الكحولية المستوردة من الخارج ومنشطات جنسية، وبتفتيش هاتفه المحمول تبين لرجال المباحث وجود مايقرب من 50 فيلما جنسىيا محفوظ على هاتفه الخاص.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5216 لسنة 2015 جنح مركز الإسماعيلية وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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