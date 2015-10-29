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تحليل في الجول - طارق سليمان يشرح.. كيف استفاد إكرامي من وجود حجازي

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تحليل في الجول - طارق سليمان يشرح.. كيف استفاد إكرامي من وجود حجازي تحليل في الجول - طارق سليمان يشرح.. كيف استفاد إكرامي من وجود حجازي

أثنى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي على أحمد حجازي مدافع الفريق في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

حجازي تألق مع الأهلي في السوبر الذي فاز به الفريق الأحمر على الزمالك. وكذلك في انطلاقة الشياطين الحمر بالدوري المصري بعد الفوز ضد طلائع الجيش ثم غزل المحلة.

طارق سليمان تحدث عن كيف استفاد إكرامي في منصبه كحارس للمرمى من وجود حجازي في الخط الخلفي للشياطين الحمر.

وقال طارق سليمان: "وجود حجازي في الدفاع أدى إلى الكثير من الأمور الإيجابية فيما يخص شريف إكرامي".

وأوضح "إكرامي أصبح أكثر راحة مع تواجد حجازي. فهو مدافع متميز وهادئ ونجح باسلوبه في تقليص الضغط على مرمى الأهلي وتقليل الفرص التي تذهب ناحية شريف".

وأضاف "كذلك هو ينظم الدفاع بشكل ممتاز. وهذا كله انصب بالإيجاب على دفاع الأهلي وحراسة مرماه".

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