تقرير في الجول - مدربين الدوري المصري.. كانوا بيلعبوا إيه؟

كلما تأخر مركزك في الملعب، فأنت تكشف كل الملعب بنظرك، وتصبح عليما بخفايا كل المراكز.

مسيرة اللاعبين الكروية تكون جزءا من خبرات من يتجه منهم لعالم التدريب بعد ذلك، ومركز اللاعب يؤثر على فكره أحيانا كثيرة عندما يصبح مدربا.

في الدوري المصري لدينا 18 فريقا يقودهم 18 مدربا، بينهم 3 أجانب، بواقع برتغاليين وبلغاري.

ورغم أن المراكز الدفاعية هي السمة الغالبة على أغلب مدربي فرق الدوري المصري، لكن يبدو أن قيادة أحد الفرق الجماهيرية الكبرى يتطلب منك أن تكون مهاجما سابقا أمتعت الجمهور بأهداف جميلة.

4 مدربين كانوا مهاجمين، 6 مدافعين سابقين و6 لاعبون خط وسط سابقون، بالإضافة لمدربين اثنين لم يسبق لهما لعب كرة القدم، هم حصيلة مراكز مدربي الدوري المصري قبل الاعتزال.

جوزفالدو فيريرا

لم يكن جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك لاعبا من قبل، ولكنه تعلم التدريب أكاديميا وتفوق فيه، حتى أصبح مدربا لأكبر فرق البرتغال.

جوزيه بيسيرو

لا يختلف الأمر بخصوص جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي، فلم يسبق له أن كان لاعبا، ولكنه تعلم التدريب وزامل مورينيو في الأكاديمية الرياضية بالبرتغال.

أحمد حسام "ميدو"

أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي يعد أحد أفضل المهاجمين المصريين الذين احترفوا في أوروبا، إذ أنه لعب لأكبر أندية إيطاليا وإنجلترا وهولندا.

حسام حسن

لم يكن حسام حسن مدرب المصري مهاجما عاديا، فحسام هو أفضل مهاجم في تاريخ منتخب مصر، والهداف التاريخي للأهلي، قبل أن يصنع تاريخا مع أندية الزمالك والمصري والاتحاد السكندري والترسانة.

ستوكيو ميلادينوف

ستوكيو ميلادينوف مدرب الاتحاد السكندري هو أخر المدربين الأجانب في الدوري المصري هذا الموسم بعد الثنائي البرتغالي للأهلي والزمالك، الرجل البلغاري كان مهاجما سابقا لمنتخب بلغاريا، إذ أنه سجل 15 هدفا في 59 مباراة دولية.

هاني رمزي

هاني رمزي مدرب إنبي بدأ مشواره الكروي كلاعب في الأهلي، ثم احترف في أوروبا عبر بوابة نيوشاتل السويسري، ثم فرق كايز سلاوتن، فيردر بريمن وساربروكن الألمانيين، ويعد رمزي من المدافعين العظماء في تاريخ الكرة المصرية.

أحمد حسن

أحمد حسن مدرب بتروجت هو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب مصر، ورغم أن الصقر كان يلعب في مركز خط الوسط، إلا أنه سطر تاريخا كبيرا في تركيا مع بشيكتاش وفي بلجيكا مع أنديرلخت، قبل أن يعود لمصر ويتألق مع الأهلي وينهي مشواره في الزمالك.

عماد النحاس

أحدث الوافدين على عالم التدريب في الدوري المصري هو عماد النحاس مدرب أسوان، وكان النحاس مدافعا قويا في الأهلي ومنتخب مصر، ومن قبلهما الإسماعيلي.

محمد جنيدي

محمد جنيدي مدرب غزل المحلة الشاب كان لاعبا في صفوف الفريق ويعد من اللاعبين الكبار في تاريخ غزل المحلة، ولمتوسط ميدان الفلاحين السابق أهدافا ستبقى في ذاكرة المحلة.

علاء عبد العال

علاء عبد العال مدرب الداخلية كان لاعبا في صفوف الأهلي لكنه لم يستمر معهم طويلا، ورغم أنه لم يكن يصنف بين قائمة المدافعين الكبار أثناء لعبه، إلا أنه وضع نفسه في مكانة جيدة كمدرب مع فريق طامح.

محمد يوسف

محمد يوسف مدرب سموحة كان مدافعا في صفوف الأهلي، وكان مرشحا للانضمام إلى منتخب مصر قبل نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا.

إيهاب جلال

إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة أثناء لعبه، كان مدافعا جيدا في الإسماعيلي والمصري وبينهما فترة احتراف في الصين، كما أنه مثل المنتخب المصري في بعض المباريات.

خالد القماش

خالد القماش مدرب اتحاد الشرطة كان جناح هجومي في صفوف الإسماعيلي أثناء مسيره الكروية قبل الاعتزال.

طارق يحيى

طارق يحيى مدرب طلائع الجيش وصف بأنه أفضل جناح ايسر في تاريخ الكرة المصرية، ولن ينسى الجميع أهدافه مع الزمالك أو منتخب مصر.

عبد الحميد بسيوني

عبد الحميد بسيوني مدرب حرس الحدود كان بين المهاجمين المميزين في تاريخ الكرة المصرية مع الزمالك والإسماعيلي وحرس الحدود، كما أنه صاحب أسرع "هاتريك" في تاريخ منتخب مصر أمام ناميبيا في تصفيات كأس العالم 2002.

حمادة صدقي

حمادة صدقي مدرب وادي دجلة ومساعد حسن شحاتة في تدريب منتخب مصر من قبل كان مدافعا في صفوف الأهلي، وتوج مع القلعة الحمراء بالعديد من البطولات.

حسن شحاتة

حسن شحاتة مدرب المقاولون العرب هو الذي تألق لاعبا ومدربا، بعد مسيرة حافلة بالبطولات مع الزمالك كلاعب خط وسط، تألق مع المنتخب كمدرب وتوج بثلاث بطولات كأس أمم إفريقيا متتالية.

شوقي غريب

شوقي غريب مدرب الإنتاج الحربي كان أحد النجوم التاريخيين لغزل المحلة، إذ أنه لعب كلاعب خط وسط مهاجم في الفترة الذهبية للفريق، ونجح معهم في الفوز بوصافة الكأس في 3 مناسبات.