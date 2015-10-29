أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غريب لـ في الجول: هل كوبر سيشاهد أي مباراة للإنتاج غير الزمالك والأهلي؟

Google+ Print
غريب لـ في الجول: هل كوبر سيشاهد أي مباراة للإنتاج غير الزمالك والأهلي؟ غريب لـ في الجول: هل كوبر سيشاهد أي مباراة للإنتاج غير الزمالك والأهلي؟

هناك حقيقتان رئيسيتان عن مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك يأمل مدرب الأول شوقي غريب التأكيد عليها قبل الصدام يوم السبت في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

يقول شوقي غريب لـFilGoal.com: "الحقيقة الأولى هي أن الإنتاج الحربي ليس الزمالك!".

وأوضح "أحزن حين أخسر أمام فريق كبير 1-0 ثم أجد الناس تهاجمني كأني الزمالك. يجب على الجميع ألا يضعونا في مصاف تلك الأندية حاليا".

وتابع "النجوم التي ضمها النادي هذا الموسم لم تكن تلعب في أنديتها الأصلية. انتقلوا إلى الإنتاج وهم بدلاء، وبالتالي يحتاج الأمر للكثير من الوقت".

كوبر

لكن الحقيقة الثانية أن غريب يدرك أهمية المباراة للاعبيه.

وأفصح "الميزة في تلك المباريات أمام الأهلي والزمالك أن كلها تشاهد اللقاء".

وسأل "هل تظنون أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر مثلا سيشاهد أي مباراة للإنتاج الحربي غير مباراتي الأهلي والزمالك؟".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم