غريب لـ في الجول: هل كوبر سيشاهد أي مباراة للإنتاج غير الزمالك والأهلي؟

هناك حقيقتان رئيسيتان عن مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك يأمل مدرب الأول شوقي غريب التأكيد عليها قبل الصدام يوم السبت في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

يقول شوقي غريب لـFilGoal.com: "الحقيقة الأولى هي أن الإنتاج الحربي ليس الزمالك!".

وأوضح "أحزن حين أخسر أمام فريق كبير 1-0 ثم أجد الناس تهاجمني كأني الزمالك. يجب على الجميع ألا يضعونا في مصاف تلك الأندية حاليا".

وتابع "النجوم التي ضمها النادي هذا الموسم لم تكن تلعب في أنديتها الأصلية. انتقلوا إلى الإنتاج وهم بدلاء، وبالتالي يحتاج الأمر للكثير من الوقت".

كوبر

لكن الحقيقة الثانية أن غريب يدرك أهمية المباراة للاعبيه.

وأفصح "الميزة في تلك المباريات أمام الأهلي والزمالك أن مصر كلها تشاهد اللقاء".

وسأل "هل تظنون أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر مثلا سيشاهد أي مباراة للإنتاج الحربي غير مباراتي الأهلي والزمالك؟".