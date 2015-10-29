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انضمام 4 مقاتلات جديدة متعددة المهام من طراز” اف 16 ” إلى صفوف القوات الجوية

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انضمام 4 مقاتلات جديدة متعددة المهام من طراز” اف 16 ” إلى صفوف القوات الجوية انضمام 4 مقاتلات جديدة متعددة المهام من طراز” اف 16 ” إلى صفوف القوات الجوية

 

طائرة f16

احتفلت القوات المسلحة بانضمام 4 من المقاتلات الحديثة متعددة المهام طراز ” اف 16 ” إلي أسطول قواتنا الجوية .

وقد تم بناء الطائرات الأربع في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية ، ووصلت إلى القاهرة من الولايات المتحدة بعد رحلة استغرقت 14 ساعة ، وتتميز الطائرات الجديدة بإمكانات قتالية متقدمة ، والقدرة على القيام بمهام استطلاعية وتنفيذ هجمات جوية أرضية والاشتباك مع الأهداف الجوية .

تضمنت مراسم الاحتفال عرض تقديمي لأحدث الأنظمة القتالية والأسلحة ومعدات الطيران التي زودت بها الطائرات الجديدة ، وما تمثله من دعم لمنظومة الكفاءة القتالية داخل التشكيلات الجوية ، بالإضافة إلى قيام الولايات المتحدة بتقديم الدعم الفني والصيانة ، وتدريب الطيارين والأطقم الأرضية العاملة عليها .

وتعليقا علي وصول المقاتلات الجديدة أكد السفير الأمريكي بالقاهرة ستيفن بيكروفت أن تسليم طائرات ” إف 16 ” الجديدة تمثل خطوة للأمام للتعاون الأمريكي المصري في محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين .

كما قدم اللواء تشارلز هوبر رئيس مكتب التعاون العسكري بالسفارة الأمريكية التهنئة للقوات المسلحة والشعب المصري بهذه المناسبة التي تعكس العلاقات القوية والمتواصلة بين الشعبين والتعاون الاستراتيجي الناجح بين الحكومتين المصرية والأمريكية ، مشيرا إلي أن الإضافات العسكرية الحديثة تمثل جزءا من برنامج التعاون العسكري بين البلدين لدعم وتطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية لتوفير المزيد من الأمن للشعب المصري وإضافة قوية للحرب على الإرهاب .

ومن جانبه ، أكد الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية أن مقاتلوا القوات الجوية ينفذون بكل شجاعة واقتدار العديد من المهام غير المسبوقة خلال الحرب علي الإرهاب وتأمين الحدود وحماية ركائز الأمن القومي المصري علي كافة الاتجاهات .

وأشاد الفريق يونس بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع والولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكدا أن الطائرات الجديدة تمثل إضافة جديدة لقدرة التشكيلات الجوية علي تنفيذ جميع المهام التي تسند اليهم تحت مختلف الظروف ، ولتظل القوات الجوية قوية وقادرة على الدفاع عن أمن مصر واستقرار شعبها العظيم .

حضر مراسم الاحتفال عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء السفارة الأمريكية ومكتب التعاون العسكري بالقاهرة .

أ.ِش.أ

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