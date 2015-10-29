السبت.. الليثي يفتح ملف كوارث عمليات التجميل ببرنامج «بوضوح»

يتناول الإعلامي، عمرو الليثي، في حلقةٍ خاصةٍ من برنامج «بوضوح» السبت المقبل؛ ملف كوارث «عمليات التجميل» في مصر، حيث يستضيف الدكتور اشرف عبد القادر، أستاذ واستشاري جراحة التجميل.

يكشف “الليثي” اسرار وخبايا عمليات التجميل، ويجيب عما إذا كانت عمليات التجميل تجارةٍ رائجةٍ بعد تحول بعض الأطباء إلى تجار ؟.. ولماذا أصبح لدى السيدات هوس بعمليات التجميل؟ وكيف تدفع بعضهن حياتهن في بعض عمليات التجميل؟ وكيف تحولت عمليات التجميل إلى عمليات تشويه لبعض النجوم ؟. متي تكون عمليات التجميل ضرورية ؟ولماذا لا توجد ضوابط مهنية واخلاقية تحمي الناس من تجار التجميل ؟.

يذاع البرنامج في العاشرة مساءً على شاشة «الحياة» الفضائية.