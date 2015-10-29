417 فريقًا طبيًا يشاركون بتطعيمات «الحصبة» في أسوان السبت المقبل

طالب محافظ أسوان، اللواء مصطفى يسري؛ جميع الجهات التنفيذية والهيئات الدينية والشبابية والشعبية والإعلامية التعاون وتضافر الجهود للعمل على إنجاح حملة الحصبة والحصبة الألمانية القومية والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 21 نوفمبر المقبل من أجل القضاء علي مرض الحصبة والحصبة الألمانية وعدم إمكانية ظهور حالات مرضية بالمستقبل.

وأكد الدكتور إيهاب حنفي، مدير عام مديرية الشئون الصحية في أسوان، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن 9 أشهر إلى 10 سنوات في جميع المدارس الابتدائية والمعاهد الأزهرية والحضانات بدائرة المحافظة وذلك بإجمالي 368 ألف و 328 طفلٍ وطفلةٍ، مشيرًا إلى أن استراتيجية التطعيم لهذه الحملة ستجري من خلال فرق ثابتة بالمواقع وفقًا لخطةٍ تنفيذية شاملة للحملة على مستوى جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعايات الأمومة والطفولة والمراكز الطبية حيث سيشارك فيها 417 فريقًا طبيًا، كما جرى عمل خطةٍ لكل فريق؛ لتطعيم جميع الأطفال داخل المدارس والوحدات، مع توفير الطعوم ومعدات سلسلة التبريد اللازمة، بجانب توفير كراسات للفرق لتسجيل المتطعمين.

وأضاف أن «مديرية الصحة»؛ قامت بوضع خطط إشرافية تتابعية لمراقبة أداء الفرق وعمل التوجيه اللازم في حينه أولًا بأول لتلافي أي ملاحظات، علاوةً على أنه جرى عمل غرفة عمليات لتلقي البلاغات والشكاوى على خطوط تليفونيةٍ بأرقام ( 2478087 ـ 2478027 )، مؤكدًا على أنه سيجري تكثيف حملات التوعية والتثقيف للحملة القومية للتطعيم ضد المرض عن طريق التنسيق بين المديرية وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤه، مع التأكيد علي دور المساجد والكنائس والجمعيات الأهلية والنقابات والتربية والتعليم ودور الحضانات ومراكز الشباب، وناشد مدير عام الصحة الإذاعة والتلفزيون والصحافة المحلية بالتنوية المتكرر عن الحملة ومواعيدها لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية الحملة وخطورة مرض الحصبة والحصبة الألمانية.