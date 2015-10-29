قسم الإعلام بجامعة سوهاج ينظم مؤتمره الطلابى الأول ويكرم الأوائل

ينظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج، المؤتمر الطلابي الأول تحت عنوان " نحو إعلام يبني مصر "، الاثنين المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى.

وقال رئيس الجامعة فى بيان له اليوم، أن المؤتمر يأتي في إطار دعم الجامعة للتواصل مع الطلاب وحثهم على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة بجوار التحصيل العلمي .

وأشار الدكتور كريم مصلح صالح إلى أهمية التواصل مع الطلاب واستيفاء كافة النقاط والموضوعات التي تحتاج إلى دعم أو حل سريع حتى يتمكنوا من التركيز في الناحية التعليمية .

وشدد الدكتور عبد الناصر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب علي ضرورة اهتمام الطلاب بالأنشطة الطلابية داخل الكلية وخارجها , مما سيكون له عظيم الأثر علي ثقل الشخصية القوية المطلوبة.

وقدمت الدكتورة عزه عثمان رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب شكرها إلي إدارة الجامعة والكلية لمساندتهما تنظيم المؤتمر وعدم البخل بأي دعم يحتاجه , لافتة النظر إلي حضور محمد سعيد محفوظ المذيع بقناة سي بي سي، ومدير معهد الأهرام الإقليمي للمؤتمر خاصة كونه صاحب مشروع ميديا توبيا مما سيساعد علي وجود فرص لتدريب طلاب القسم .

ومن الجدير بالذكر أنه علي هامش المؤتمر سيتم افتتاح المعرض الفني الأول لطلاب القسم، بالإضافة إلي تكريم الطلاب الأوائل علي الفرق المختلفة للقسم، وتقديم بعض الفقرات الفنية والثقافية.