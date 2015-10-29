رئيس مباحث التبين للمحكمة: أحدهم هددني “اللي هيقعد في القسم هيموت”

قال رئيس وحدة مباحث قسم التبين، في شهادته أمام المحكمة في واقعة إقتحام القسم محل عملة -آنذاك- في الرابع عشر من أغسطس 2013، بأنه وردت إليه معلومات قبل الواقعة بأن قيادات إخوانية تخطط لاقتحام القسم، بناءً على تكليف بإقتحام أقسام منطقة حلوان والتبين في حالة فض إعتصامي رابعة والنهضة لإحداث حالةٍ من الفوضى مماثلة للحالة التي حدثت في يناير 2011 مع الإستعانة ببعض العناصر الخطرة.

وأضاف الضابط، إنه كان في القسم مبيتًا فيه الليلة السابقة ليوم الواقعة بعد ورود معلومات عن فض الإعتصامين لتأمين محيطه والتعامل مع أي مظاهرة محتملة، ليشير بأنه تلقى مكالمات عديدة يوم الواقعة أفادت بوجود نداءات من عدة مساجد ومنها “مسجد فاطمة الزهراء” تحض على إقتحام قسم التبين.

وتابع، بأنه صعّد تلك المعلومات لمرؤسيه وبدأ في التنسيق مع مأمور القسم ليقوموا بوضع “صدادات” بإتجاه المسيرة التي علموا تصاعد الأعداد فيها وإقترابها من القسم، وإنها تحمل أسلحةً وعبواتٍ حارقةٍ (مولوتوف) حُمّلت في “توك توك” وأسلحة بيضاء “مطاوي قرن غزال”، ليضيف بأن مأمور القسم حاول التفاهم مع المتجمهرين وحثهم على الإنصراف دون جدوى.

وسرد الشاهد واقعة “حوار” دار بينه وبين المشاركين في المظاهرة محل القضية، حيث أكد للمحكمة أنه توسم خيرًا في شخص يدعى “معتز عبد المعطي” عرفه بنفسه وأنه “دكتور صيدلي” وسأله رئيس المباحث عن سبب حضورهم لقسم التبين على الرغم من الأحداث في رابعة ” ليكن رد الصيدلي”ا للي هيقعد في القسم هيموت”.

وأضاف بأن شخصًا آخرعُرف بعد ذلك، يدعى “محمد سعد رمضان” حاول الإعتداء عليه مما أدى إلى سقوط نظارته وكان برفقته شقيقه والمتهم “باسم ” الشهير بـ”باسم بتاع السندوتشات” وآخرين بحوزتهما سلاح آلي أمام معهد الفلزات حاولوا الفتك بهم، ليؤكد بأن اثنين من أهالي المنطقة دافعا عنه وحموه من الإعتداء.لافتا أنه بعد دخوله لـ”المعهد” قام عدد من موظفيه بإصطحابه في أتوبيس إلى خارج محيط الأحداث بعد إندلاعها.

وأشار الشاهد، إن المسيرة محل الواقعة تقدر بألف شخصٍ كان هدفهم اقتحام القسم وتهريب المساجين وسرقة السلاح داخله، وإن نداءات التحريض بدأت من عدة مساجد وكان من ضمن القائمين عليها شخص يدعى “الحسيني” ، لافتًا إلى أن “الآثاث المكتبي” الخاص بالقسم لم يسلم من السرقة.

يذكر أن نيابة «جنوب القاهرة»، أسندت للمتهمين وعددهم 47 شخصًا، تهمًا بالتجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحةٍ ناريةٍ وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، بهدف تعطيل مصالح الدولة.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.