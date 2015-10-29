6 ضباط شرطة وجيش يفوزون بمقاعد في البرلمان بالمنيا

فاز 5 ضباط شرطة وضابط بالجيش بعضوية مجلس النواب من بين 25 مرشحًا بالمنيا فى دوائر مغاغة وبندر المنيا وأبو قرقاص وديرمواس.

ففى دائرة مركزى العدوة ومغاغة، أسفرت النتائج عن فوز المقدم إيهاب عبد العظيم “مستقل”، والذى حصل على 48 ألفا و588 صوتا، وكان عضو مجلس شورى سابقا عن الدائرة خلال دورة 2005.

كما فاز بنفس الدائرة رغم خوضه الانتخابات للمرة الأولى، اللواء أحمد شعراوى إبراهيم، والذى حصل على 39 ألفا و581 صوتا.

وفي دائرة بندر المنيا، فاز العقيد أشرف جمال، ابن القوات المسلحة ومرشح حزب المصريين الأحرار، والذى حصل على 27441 صوتا، وفاز بالقعد الثانى بالدائرة اللواء شادى أبو العلا “مستقل”، والذى حصل على 27019 صوتا.

وفى دائرة أبو قرقاص، فاز اللواء صلاح مخيمر “مستقل”، والذى حصل على 37923 صوتا، وفى دائرة مركز دير مواس، فاز الرائد حسانين أبو المكارم، عن حزب الشعب الجمهوري، بحصوله على 20118 صوتا.