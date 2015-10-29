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«المصريين الأحرار» يحصد 6 مقاعد فردية في سوهاج‎

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«المصريين الأحرار» يحصد 6 مقاعد فردية في سوهاج‎ «المصريين الأحرار» يحصد 6 مقاعد فردية في سوهاج‎

حصد مرشحوا حزب «المصريين الأحرار» 6 من المقاعد الفردية المخصصة لسوهاج في أنتخابات «مجلس النواب» والبالغ عددها 22 مقعدًا.

ففي الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة سوهاج وتضم مركز وبندر سوهاج فاز اثنين من مرشحي الحزب بمقعدين من إجمالي 3 مقاعد مخصصة للدائرة الأولى، وهى أكبر الدوائر الانتخابية في سوهاج وحصل أحمد نشأت منصور على 51301 صوتًا وعلاء مازن على 47685 صوتًا.

وفي الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة طهطا فاز الإعلامي مصطفى سالم، مدير مكتب قنوات «أون تي في» بصعيد وحصل على 28572 صوتًا.

وفى الدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة جرجا فاز ممثل حزب المصريين الأحرار محمد إسماعيل الجبابي بأحد المقاعد وحصل على 32175 صوتًا.

وفي الدائرة 11 ومقرها مركز شرطة البلينا فاز مرشح الحزب رأفت أبو الخير بـ33360 صوتًا. وفي الدائرة 12 حصل مرشح الحزب طارق رضوان على 23628 صوتًا وفاز بأحد مقاعد الدائرة؛ ليصبح أجمالي من فازوا من ممثلي الحزب في سوهاج 6 مرشحين ويحصل الحزب على المرتبة الأولى على مستوى الأحزاب التي شاركت في العملية الانتخابية ودفعت بمرشحين لها.

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