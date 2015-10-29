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لمرضى الكبد الدهنى.. سيبك من المحمر والمسبك وخليك فى المسلوق والمشوى

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لمرضى الكبد الدهنى.. سيبك من المحمر والمسبك وخليك فى المسلوق والمشوى لمرضى الكبد الدهنى.. سيبك من المحمر والمسبك وخليك فى المسلوق والمشوى
الكبد الدهنى أكثر أمراض الكبد المنتشرة من حيث الإصابة بين الأشخاص، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها العادات الغذائية الخاطئة وغير الصحية التى يتناولها المواطنون فى المجتمعات العربية.

الكبد الدهنى


>حول ذلك يقول الدكتور حسنى الفيومى استشارى الباطنة بمستشفى الطلبة بجامعة المنوفية، إن كثيرا من الأشخاص يكتشفون عن طريق بالصدفة أثناء إجرائهم أشعة تليفزيونية أو سونار ووجود كميات كبيرة من تغطى خلايا الكبد وداخلها، وأنهم يعانون مما يسمى بالكبد الدهنى.

تأثير الكبد الدهنى على حالة الكبد الصحية


>ويستكمل د. حسنى قائلا"يتسبب تراكم الدهون على الكبد فى حدوث تضخم بالكبد وزيادة حجمه مع مرور الوقت، مما يؤدى لحدوث تليف مزمن بالكبد، كما تلعب الدهون المتواجدة على الكبد فى زيادة فرص الإصابة بفيروس C،B .

نصائح يجب على مرضى الكبد الدهنى مراعاتها


>وأضاف د. حسنى يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول الغذاء الصحى قليل الدسم مثل الخضراوات الغنية بالألياف الغذائية واستخدام طرق الطهى الصحية مثل السلق أو الشوى بدلا من طرق الطهى الأخرى التى تتطلب إضافة دهون كثيرة إعمالا بالقول الوقاية خير من العلاج.

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مصر 365

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