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أسباب وطرق علاج انتفاخ القولون

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أسباب وطرق علاج انتفاخ القولون أسباب وطرق علاج انتفاخ القولون
أمراض القولون من أكثر الأمراض شيوعًا بين البشر، وتمثل نسب الإصابة بمشاكل واضطرابات القولون 80% من نسبة أمراض الجهاز الهضمى على مستوى العالم.

أسباب الإصابة بانتفاخ القولون


>عن أهم أسباب الإصابة بانتفاخ القولون، قال خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، إن هناك العديد من العادات التى يتبعها البعض والتى ترفع من فرص الإصابة بانتفاخ القولون، أهمها:
>- تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والدقيق الأبيض.
>- الإسراف فى تناول الأطعمة التى تسبب انتفاخ القولون كالبصل والثوم والكرنب.
>- تناول المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين كالشاى والقهوة والتى تعمل على اضطراب والتهاب القولون.
>- التدخين والذى يرفع من فرص تهيج غشاء المعدة والقولون.

طرق علاج انتفاخ القولون


>أما عن طرق علاج انتفاخ القولون، فيقدم "خالد" عددًا من النصائح الهامة التى تساعد على تنظيم حركة وعمل القولون، وتقلل من مشاكل الانتفاخ والاضطراب التى تصيبه وأهمها:

- الانتظام فى مواعيد تناول الطعام مع الحصول على راحة كافية فقلة ساعات النوم تعد من أهم أسباب الإصابة بأمراض القولون.
>- الحرص على مضغ الطعام بصورة جيدة، حتى يسهل امتصاصه وهضمه، وبالتالى يتم تجنب مشكلة عسر الهضم التى تؤثر سلبًا على عمل القولون وتصيبه بالانتفاخ.
>- التبرز بانتظام وتجنب التعرض للإمساك، وذلك من خلال الحرص على تناول كمية كافية من السوائل والألياف يوميا.

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