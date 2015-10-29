أسباب وطرق علاج انتفاخ القولون

أسباب الإصابة بانتفاخ القولون

طرق علاج انتفاخ القولون

أمراض القولون من أكثر الأمراض شيوعًا بين البشر، وتمثل نسب الإصابة بمشاكل واضطرابات القولون 80% من نسبة أمراض الجهاز الهضمى على مستوى العالم.>عن أهم أسباب الإصابة بانتفاخ القولون، قال خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، إن هناك العديد من العادات التى يتبعها البعض والتى ترفع من فرص الإصابة بانتفاخ القولون، أهمها:>- تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والدقيق الأبيض.>- الإسراف فى تناول الأطعمة التى تسبب انتفاخ القولون كالبصل والثوم والكرنب.>- تناول المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين كالشاى والقهوة والتى تعمل على اضطراب والتهاب القولون.>- التدخين والذى يرفع من فرص تهيج غشاء المعدة والقولون.>أما عن طرق علاج انتفاخ القولون، فيقدم "خالد" عددًا من النصائح الهامة التى تساعد على تنظيم حركة وعمل القولون، وتقلل من مشاكل الانتفاخ والاضطراب التى تصيبه وأهمها:

- الانتظام فى مواعيد تناول الطعام مع الحصول على راحة كافية فقلة ساعات النوم تعد من أهم أسباب الإصابة بأمراض القولون.

>- الحرص على مضغ الطعام بصورة جيدة، حتى يسهل امتصاصه وهضمه، وبالتالى يتم تجنب مشكلة عسر الهضم التى تؤثر سلبًا على عمل القولون وتصيبه بالانتفاخ.

>- التبرز بانتظام وتجنب التعرض للإمساك، وذلك من خلال الحرص على تناول كمية كافية من السوائل والألياف يوميا.