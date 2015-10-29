أسباب وطرق علاج انتفاخ القولون

أمراض القولون من أكثر الأمراض شيوعًا بين البشر، وتمثل نسب الإصابة بمشاكل واضطرابات القولون 80% من نسبة أمراض الجهاز الهضمى على مستوى العالم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>عن أهم أسباب الإصابة بانتفاخ القولون، قال خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، إن هناك العديد من العادات التى يتبعها البعض والتى ترفع من فرص الإصابة بانتفاخ القولون، أهمها:
>- تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والدقيق الأبيض.
>- الإسراف فى تناول الأطعمة التى تسبب انتفاخ القولون كالبصل والثوم والكرنب.
>- تناول المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين كالشاى والقهوة والتى تعمل على اضطراب والتهاب القولون.
>- التدخين والذى يرفع من فرص تهيج غشاء المعدة والقولون.
>أما عن طرق علاج انتفاخ القولون، فيقدم "خالد" عددًا من النصائح الهامة التى تساعد على تنظيم حركة وعمل القولون، وتقلل من مشاكل الانتفاخ والاضطراب التى تصيبه وأهمها:
- الانتظام فى مواعيد تناول الطعام مع الحصول على راحة كافية فقلة ساعات النوم تعد من أهم أسباب الإصابة بأمراض القولون.
أسباب الإصابة بانتفاخ القولون
>عن أهم أسباب الإصابة بانتفاخ القولون، قال خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، إن هناك العديد من العادات التى يتبعها البعض والتى ترفع من فرص الإصابة بانتفاخ القولون، أهمها:
>- تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والدقيق الأبيض.
>- الإسراف فى تناول الأطعمة التى تسبب انتفاخ القولون كالبصل والثوم والكرنب.
>- تناول المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين كالشاى والقهوة والتى تعمل على اضطراب والتهاب القولون.
>- التدخين والذى يرفع من فرص تهيج غشاء المعدة والقولون.
طرق علاج انتفاخ القولون
>أما عن طرق علاج انتفاخ القولون، فيقدم "خالد" عددًا من النصائح الهامة التى تساعد على تنظيم حركة وعمل القولون، وتقلل من مشاكل الانتفاخ والاضطراب التى تصيبه وأهمها:
- الانتظام فى مواعيد تناول الطعام مع الحصول على راحة كافية فقلة ساعات النوم تعد من أهم أسباب الإصابة بأمراض القولون.
>- الحرص على مضغ الطعام بصورة جيدة، حتى يسهل امتصاصه وهضمه، وبالتالى يتم تجنب مشكلة عسر الهضم التى تؤثر سلبًا على عمل القولون وتصيبه بالانتفاخ.
>- التبرز بانتظام وتجنب التعرض للإمساك، وذلك من خلال الحرص على تناول كمية كافية من السوائل والألياف يوميا.