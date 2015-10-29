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احذر.. اللحوم المصنعة تسبب التهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة

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احذر.. اللحوم المصنعة تسبب التهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة احذر.. اللحوم المصنعة تسبب التهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة
يعتمد كثير من الفقراء فى غذائهم على تناول اللحوم المصنعة، ومشتقاتها لعدم قدرتهم على شراء اللحوم الطازجة مرتفعة الثمن نظرًا لسوء الظروف الاقتصادية، ومؤخرًا أصدرت منظمة الصحة العالمية قرارًا رسميًا باعتبار اللحوم المصنعة أحد أهم أسباب السرطان نظرًا لخطورتها على صحة الإنسان.

اللحوم المصنعة خطورتها على صحة الفم والأسنان


>وعن أضرار اللحوم المصنعة على صحة الأسنان، قال دكتور محمد عماد استشارى تجميل الأسنان والتركيبات الثابتة، يعتبر تناول اللحوم المصنعة ومشتقاتها مثل اللانشون والسجق مصدرا لبروتين الفقراء الذين يتغذون عليه نظرًا لأنها رخيصة الثمن دون العلم بحجم خطورتها الشديدة على صحة الفم والأسنان.

اللحوم المصنعة تأثيرها على رائحة الفم غير المستحبة


>واستكمل د.عماد قائلا "يساهم تناول الأشخاص اللحوم المصنعة فى التسبب فى رائحة الفم غير المستحبة نظرًا لاحتوائها على بعض الجزئيات التى تتحلل بالفم ذلك غير احتوائها على كمية دهون وتوابل ومكسبات طعم تسبب رائحة نفس بغيضة نظرًا لتراكم هذه الجزئيات بالفم، مما يؤدى إلى تجميع البكتيريا عديمة اللون على سطح الأسنان مسببة التهابات شديدة باللثة وبالتالى رائحة نفس غير مستحبة.

نصائح ضرورية للحفاظ على الأسنان


>وأضاف د.عماد أنه يجب على الأشخاص عدم تناول تلك اللحوم المصنعة والاهتمام بغسل أسنانهم فى كل الأحوال حفاظًا على صحة أسنانهم.

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مصر 365