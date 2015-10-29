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دراسة بريطانية: المتزوجون أطول عمرا من العزاب بعد جراحات القلب المفتوح

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دراسة بريطانية: المتزوجون أطول عمرا من العزاب بعد جراحات القلب المفتوح دراسة بريطانية: المتزوجون أطول عمرا من العزاب بعد جراحات القلب المفتوح
أكدت صحيفة الجارديان البريطانية على دور الزواج فى تعزيز حياة الإنسان، وإطالة عمره لمدة سنتين بعد إجراء عملية قلب مفتوح، بخلاف نظائرهم غير المتزوجين.

وأشار التقرير المنشور بالصحيفة البريطانية اليوم الخميس، إلى أن الأشخاص المتزوجين الذين أجروا عملية قلب مفتوح أكبر حظًا للبقاء على قيد الحياة لمدة سنتين بعد إجراء عملية قلب مفتوح، أما المنفصلون أو العزاب أكثر عرضة للوفاة بعد إجراء هذا النوع من العمليات، وكما أكدت الدراسات الحديثة التى أجريت على 1500 شخص متزوج أنهم أكثر حظا للبقاء على الحياة بعد إجراء هذه العمليات.

وفى المقابل أثبت التقرير أن 40% من الأشخاص المنفصلين والأرامل أكثر عرضة للوفاة بعد إجراء عمليات القلب المفتوح، على الرغم من أن الباحثين ليسوا متأكدين من سبب هذه النتيجة، ولكن أظهرت الدراسات السابقة أن الأشخاص المتزوجين يعتنون بأنفسهم بشكل أفضل من خلال اتباع نظام غذائى صحى والاهتمام بصحتهم بمتابعة الأطباء عن غيرهم من العزباء.
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