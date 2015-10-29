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محكمة "اقتحام قسم التبين" تتلو أقوال ضابط بالتحقيقات أثناء سماع شهادته

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محكمة "اقتحام قسم التبين" تتلو أقوال ضابط بالتحقيقات أثناء سماع شهادته محكمة "اقتحام قسم التبين" تتلو أقوال ضابط بالتحقيقات أثناء سماع شهادته
واصلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى،المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمحاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، سماع أقوال الشهود.

وقال ضابط بقسم شرطة التبين إنه معاون ضبط القسم والمسئول عن الأحراز والمضبوطات المودعة فيه، ولم يكن متواجدا بديوان القسم يوم الأحداث، واتصل به رقيب فى التاسعة صباحا وأخبره أن النار مشتعلة بالقسم ولم يشاهد ما حدث ولا يتذكر تفاصيل أخرى فقررت المحكمة تلاوة أقواله فى تحقيقات النيابة .

وتلا أمين سر الجلسة أقوال الضابط ومنها ضبط بندقية آلية مع المتهم "محمد عبد الوهاب جبر"، فرد الشاهد إن القائم بالضبط هم ضباط مباحث القسم، ودوره مطالعة رقم السلاح حيث تبين أنه من أسلحة القسم وسبق سرقته.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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مصر 365