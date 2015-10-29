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طالب جامعى يحاول الانتحار أثناء عرضه على نيابة كفر شكر

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طالب جامعى يحاول الانتحار أثناء عرضه على نيابة كفر شكر طالب جامعى يحاول الانتحار أثناء عرضه على نيابة كفر شكر
حاول طالب جامعى الانتحار بشنق نفسه أثناء عرضه على نيابة كفر شكر، للنظر فى قرار حبسه فى قضية مخدرات، حيث سيطرت عليه قوات الحراسة المصاحبة له، وتم تهدئته وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد كمال مفتش المباحث بأنه أثناء اصطحاب قوة من مباحث كفر شكر للمدعو "مصطفى.ع" طالب جامعى للعرض على النيابة للنظر فى قرار حبسه فى قضية مخدرات، غافل القوة قبل العرض على النيابة، وحاول شنق نفسه بقصد الانتحار.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم تم ضبطه فى قضية مخدرات، وتم حبسه وأثناء عرضه على النيابة غافل الحراس، وخلع قميصه ولفه حول رقبته محاولا الانتحار، إلا أن الحراسة منعته بالقوة وقامت بتهدئته وتحرر محضر بالواقعة.

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مصر 365