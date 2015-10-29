ضبط شبكة آداب بالتجمع الخامس.. والساعة بـ700 جنيه

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد بحبس ساقطتين كونتا شبكة دعارة بمنطقة التجمع الخامس.

البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، مفادها قيام "ولاء.ح" ربة منزل بإدارة شقة بالتجمع الخامس للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 700 جنيه فى الساعة الواحدة.

وبعرض المعلومات على اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء علاء عزمى، مدير مباحث الآداب، بسرعة ضبط المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن العقيدان أحمد حشاد ومحمد الشربينى والمقدم طاهر إخلاص، الضباط بمباحث الآداب، من مداهمة الشقة، وتم ضبط المتهمة وكل من "زكية.أ" ربة منزل، "مارينا.ب"، روسية الجنسية، "محمود.ا" تاجر مخدرات أثناء ترويجه 25 جرام حشيش، "أحمد.ع"، صاحب شركة، وعثر على 7 هواتف محمولة، 400 دولار أمريكى، 50 يورو، 8990 جنيه مصرى، 10 حبوب ترامادول، سيارة كيا سيراتو ملك تاجر المخدرات يستخدمها فى ترويج المخدرات.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار أحمد الأميرى، وكيل نيابة القاهرة الجديدة، وبإشراف المستشار وليد السعيد، رئيس النيابة.

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