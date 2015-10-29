الداخلية تحبط بيع 42 طن سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 2376 قضية فى مجال السولار والبنزين خلال الـ10 أشهر الماضية، بمضبوطات بلغت (42) طنًا من السولار والبنزين، فى ضوء تكثيف الحملات لضبط كل جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية.

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بإشراف اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية إستهدفت الرقابة على الأسواق وتداول وبيع السولار والبنزين.

ونجحت الحملات التموينية فى ضبط (2376) قضية تموينية متنوعة أبرزها (260) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (1431464) لتر، و(1672) قضية تجميع المواد البترولية بمضبوطات بلغت (5292504) لترًا، و(135) قضية التصرف فى حصة بمضبوطات بلغت (20097839) لترًا، و(112) قضية محطة بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (15600530) لترًا.

كما تم ضبط (9) قضايا سحب عينات.. بمضبوطات بلغت (6000) لتر، و(139) قضية عدم انتظام سجل بمضبوطات بلغت (108311) لتر و(32) قضايا امتناع عن البيع بمضبوطات بلغت (194523) لتر، و(8) قضايا غش بمضبوطات بلغت (213637) لترًا، و(9) قضايا مازوت، مواد بترولية خام بمضبوطات بلغت (27924,995) طن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة، وأكدت وزارة الداخلية الاستمرار فى تكثيف الحملات التموينية .