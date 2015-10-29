أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية تحبط بيع 42 طن سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

Google+ Print
الداخلية تحبط بيع 42 طن سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء الداخلية تحبط بيع 42 طن سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية من ضبط 2376 قضية فى مجال السولار والبنزين خلال الـ10 أشهر الماضية، بمضبوطات بلغت (42) طنًا من السولار والبنزين، فى ضوء تكثيف الحملات لضبط كل جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية.

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بإشراف اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية إستهدفت الرقابة على الأسواق وتداول وبيع السولار والبنزين.

ونجحت الحملات التموينية فى ضبط (2376) قضية تموينية متنوعة أبرزها (260) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (1431464) لتر، و(1672) قضية تجميع المواد البترولية بمضبوطات بلغت (5292504) لترًا، و(135) قضية التصرف فى حصة بمضبوطات بلغت (20097839) لترًا، و(112) قضية محطة بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (15600530) لترًا.

كما تم ضبط (9) قضايا سحب عينات.. بمضبوطات بلغت (6000) لتر، و(139) قضية عدم انتظام سجل بمضبوطات بلغت (108311) لتر و(32) قضايا امتناع عن البيع بمضبوطات بلغت (194523) لتر، و(8) قضايا غش بمضبوطات بلغت (213637) لترًا، و(9) قضايا مازوت، مواد بترولية خام بمضبوطات بلغت (27924,995) طن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة، وأكدت وزارة الداخلية الاستمرار فى تكثيف الحملات التموينية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد