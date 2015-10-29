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الشرطة تعيد طفلين لأسرتهما بعد العثور عليهما تائهين فى محطة المترو

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الشرطة تعيد طفلين لأسرتهما بعد العثور عليهما تائهين فى محطة المترو الشرطة تعيد طفلين لأسرتهما بعد العثور عليهما تائهين فى محطة المترو
نجحت وزارة الداخلية فى إعادة طفلين شقيقين إلى أسرتهما، بعد العثور عليهما فى مترو الأنفاق، حيث كلف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عدة قطاعات بالعمل ساعات متواصلة، حتى التوصل لهوية والديهما وردهما إليهما.

كانت البداية بحضور "زينب إسماعيل نصر السيد " ربة منزل ومقيمة بالدويقة إلى قسم شرطة باب وبصحبتها الطفلين "عبد الرحمن وسلمى.أ" - 8 و7 سنوات - وقالت، إنها عثرت عليهما ضالين بمحطة الجيش مترو الأنفاق دائرة قسم شرطة باب الشعرية، ولم تستطع التوصل لأهلهما.

اتخذ رجال قسم باب الشعرية كل الإجراءات للتوصل لأهليتهما مع تقديم الرعاية اللازمة لهما فى إطار الدور الإنسانى لوزارة الداخلية، حيث تم تصوير الطفلين وإخطار مكتب الغياب ببياناتهما فلم يتم التوصل لتحرير أية محاضر بغياب أطفال بمثل أوصافهما، وتم التواصل مع مصلحة الأحوال المدنية ورصد أى مشابه لوالدهما "أحمد.ع.ع" - عامل مقيم فى كفر أبو صير بالمرج .

تم تكليف مأمورية، للتعرف على ذلك الشخص وجمع المعلومات لمعرفة ما إذا كان له أطفال غائبون من عدمه، وتبين بالفعل أنه والد الطفلين وباستدعائه تعرف عليهما وأكد أنهما ضلا الطريق ولم يحرر محضر بغيابهما وكان دائم التردد على المساجد والمستشفيات، للبحث عنهما وتقدم بالشكر لوزارة الداخلية.

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مصر 365