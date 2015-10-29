مصرع شخص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه فى حادث انقلاب دراجة بخارية فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، نتيجة السرعة الزائدة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر المحضر رقم 5253 جنح الخارجة لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الخارجة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالقرب من متحف الوادى الجديد، أسفر عن مصرع "أحمد هشام مهدى أمين"، 22 سنة، مقيم حى الزهور بالخارجة بعد سقوطه من على دراجته البخارية، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

>