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الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة دون خسائر بشرية فى بنها

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة دون خسائر بشرية فى بنها الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة دون خسائر بشرية فى بنها
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل فى شقة بالدور السادس بأحد العقارات فى عزبة السوق ببنها، وأسفر الحريق عن تلف محتويات الشقة كاملة، دون خسائر أو مصابين بالأرواح، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد مجدى راشد مأمور قسم أول بنها، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق هائل بشقة فى عقار ببنها، انتقل على الفور وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على حريق ومنع امتداده للشقق الأخرى بالعقار، وبالقحص تبين أنه أثناء وجود صاحب شقة وأبنائه داخل شقة بالطابق السادس بعقار فى عزبة السوق التابعة لقسم أول بنها، شب حريق هائل أدى إلى تلف محتويات الشقة كاملة، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365