مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بينهم 5 أردنيين فى حادث تصادم بالمنوفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بينهم 5 أردنيين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكى على الطريق الزراعى السريع القاهرة - الإسكندرية أمام مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وكان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز بركة السبع بالحادث الذى أسفر عن مصرع المدعو رمضان عويس جمعة - 55 عاما - ومقيم بالبساتين بالقاهرة وإصابة 9 آخرين بينهم 5 أردنيين بإصابات خطيرة وكسور.

انتقلت على الفور الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى بركة السبع المركزى لتلقى العلاج وتبين أن الأردنين المصابين هم: راندا أحمد إبراهيم - 45 عاما - وشقيقها عماد - 50 عاما- وأحمد رائد الأعجامى - 17 عاما - ومحمد أحمد الأعجامى - 32 عاما - وطلبة أحمد الغتيمى - 29 عاما..تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.