مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بينهم 5 أردنيين فى حادث تصادم بالمنوفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بينهم 5 أردنيين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكى على الطريق الزراعى السريع القاهرة - الإسكندرية أمام مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز بركة السبع بالحادث الذى أسفر عن مصرع المدعو رمضان عويس جمعة - 55 عاما - ومقيم بالبساتين بالقاهرة وإصابة 9 آخرين بينهم 5 أردنيين بإصابات خطيرة وكسور.
انتقلت على الفور الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى بركة السبع المركزى لتلقى العلاج وتبين أن الأردنين المصابين هم: راندا أحمد إبراهيم - 45 عاما - وشقيقها عماد - 50 عاما- وأحمد رائد الأعجامى - 17 عاما - ومحمد أحمد الأعجامى - 32 عاما - وطلبة أحمد الغتيمى - 29 عاما..تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.