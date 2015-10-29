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وزير القوى العاملة يلتقى نظيريه السعودى والإندونيسى فى جاكرتا

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وزير القوى العاملة يلتقى نظيريه السعودى والإندونيسى فى جاكرتا وزير القوى العاملة يلتقى نظيريه السعودى والإندونيسى فى جاكرتا
واصلت الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامى لوزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامى انعقادها لليوم الثانى على التوالى بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة جمال سرور، وزير القوى العاملة، الذى من المقرر أن يلقى كلمة غدًا.

وأجرى جمال سرور، على هامش أعمال الدورة، عدة لقاءات مع عدد من وزراء العمل ورؤساء الوفود بدأها مع وزير العمل السعودى الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى، والذى شدد على المعاملة المتميزة التى يتمتع بها العمال المصريون بالسعودية، وتطرق اللقاء إلى مناقشة الربط الإلكترونى بين البلدين لتسهيل انتقال العمالة المصرية وضمان حصولها على حقوقها من خلال عقد عمل مناسب تتوفر به الشروط والضمانات الكافية. ورحب سرور بتوقيع مذكرة التفاهم التى تم الاتفاق عليها من الجانبين خلال فعاليات اجتماع اللجنة العليا المشتركة للبلدين.

كما التقى جمال سرور، وزير العمل الإندونيسى حانف داخيرى، وبحث معه مجالات التعاون فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتبادل الخبرات على مستوى الوزارتين، حيث سرور عن تقديره لكل الجهود التى قامت بها إندونيسيا من أجل إنجاح هذه الدورة للمؤتمر الإسلامى لوزراء العمل بالمنظمة.

وفى سياق متصل، عرض إياد أمين مدنى، الأمين العام للمنظمة "سعودى الجنسية"، تقريرًا على المؤتمر بشأن البرنامج التنفيذى لإطار المنظمة للتعاون فى مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، ويرمى إلى دعم جهود المنظمة فى مجال بناء وتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين مستوى الموارد البشرية فى 57 دولة أعضاء فى المنظمة، وترأسها مصر لمدة 3 سنوات تنتهى العام المقبل.

وناشد المؤتمر الدول الأعضاء فى المنظمة بضرورة تنفيذ البرامج المتوخاة على وجه السرعة، بما يتيح تنفيذ إطار المنظمة للتعاون فى مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وفقًا لالتزاماتها.

واستعرض المؤتمر الأنشطة المنفذة فى إطار المنظمة فى السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تنفيذ برنامج دعم تشغيل الشباب، كما تم بحث مشروع النظام الأساسى لمركز المنظمة للعمل فى باكو- أذربيجان.

وأكد سرور أن "بلادى لا تدخر جهدا فى سبيل رفع معدل التشغيل كهدف استراتيجى لمواجهة مشكلة البطالة"، مشيرًا إلى أنها وضعت عددًا من آليات برامج التشغيل مثل الخطة القومية لتشغيل الشباب 2010 – 2015 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، فضلا عن برنامج التدريب من أجل التشغيل، والذى يركز على توفير فرص عمل حقيقية، ويتم إعداد الشباب وتدريبهم عليه فى موقع العمل.

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مصر 365

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