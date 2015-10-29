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مؤسسة "أنرجيا" الروسية: فقدان القمر إيجبت سات -2 سببه عوامل الطبيعة

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مؤسسة "أنرجيا" الروسية: فقدان القمر إيجبت سات -2 سببه عوامل الطبيعة مؤسسة "أنرجيا" الروسية: فقدان القمر إيجبت سات -2 سببه عوامل الطبيعة
قال فلاديمير سولنتسيف، رئيس مجمع "أنرجيا" للصواريخ والتقنيات الفضائية الروسية، إن فقدان القمر الصناعى المصرى إيجبت سات-2 غير مرتبط بأخطاء جهاز التحكم، وكان السبب المحتمل راجع لعامل طبيعى.

وأضاف سولنتسيف وفقًا لوكالة "نوفستى" الروسية أن الأمر ليس له أى علاقة بأجهزة التحكم وإنما هو أمر يرجع لنشاط شمسى، أو فرض عدد من العوامل الطبيعية الأخرى.

يذكر أن قمر إيجبت سات-2 المصرى للاستشعار عن بعد، أطلق من قاعدة بايكونور بكازاخستان فى 16 إبريل من العام الماضى. وكانت قيمة العقد حوالى 40 مليون دولار، وفقدت السيطرة عليه هذا العام.

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مصر 365

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