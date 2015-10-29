وزير الدفاع: الجيش والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة

استقبل الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لانتصارات اكتوبر المجيدة.

وأكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أن نصر أكتوبر سيظل شاهدًا على عظمة مصر وعزيمة شعبها العظيم النموذج والمثل والقدوة فى الالتفاف حول قواته المسلحة الباسلة وأبنائه من رجال الشرطة للحفاظ على تماسك الوطن واستقراره، والوقوف سدًا منيعًا فى مواجهة الفتن والتحديات ومحاربة قوى التطرف والإرهاب التى تهدد مسيرة الوطن وإنجازاته .

ووجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباطًا وضباط صف وجنودًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والعام الهجرى الجديد، متمنيًا لهم مزيدًا من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة درعًا قويًا لها ودعمًا لقوتها وعزتها وأن يهيئ لها مزيدًا من التقدم والنجاح.

من جانبه، أكد الفريق أول صدقى صبحى أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية وسيظلان معا فى طليعة الشعب المصرى يدافعان عن حدوده ويزودان عن مقدساته ومقدراته ورسالته الحضارية والإنسانية، مؤكدا أن حماية الوطن ستظل أمانة يحملها كل ضابط وضابط صف وجندى بالقوات المسلحة والشرطة فى أعناقهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالدور الوطنى المشرف الذى يقوم به الشرفاء والأبطال من أبناء مصر من الشرطة المدنية والقوات المسلحة لحماية مسيرة الوطن وتأمين إرادة أبنائه خلال تنفيذ الاستحقاق الدستورى الثالث وتنظيم وتأمين الانتخابات النيابية، مشيرا إلى التعاون الكامل بين وزارتى الدفاع والداخلية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الجبهة الداخلية، واقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، والتصدى بكل قوة لكافة التهديدات والتحديات التى تستهدف الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات .

وفى نهاية اللقاء قام اللواء مجدى عبد الغفار بإهداء الفريق أول صدقى صبحى، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، درع هيئة الشرطة، كما قدم القائد العام درع القوات المسلحة لوزير الداخلية .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.