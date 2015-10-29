بالفيديو.. نشرة اليوم السابع : البرلمان يستقبل الأعضاء 3 نوفمبر .. مع حسن مجدى

. وفيما يلى أهم ما جاء بها من عناوين:-

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها

البرلمان يستقبل الأعضاء 3 نوفمبر.. والفصل فى 16 طعنا

فى قمة "الهند- أفريقيا".. السيسى يشدد على تضافر جهود مكافحة الإرهاب

الحكومة تعلن الحرب على المتلاعبين فى الأسواق.. "حماية المستهلك": حبس محتكرى السلع 6 أشهر

المرأة تحسم 3 مقاعد فى الجيزة.. شادية محمود ونشوى الديب تفوزان بمقعدى إمبابة.. وهيام حلاوة بدائرة الوراق



>