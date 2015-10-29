طيار إسبانى للركاب قبل هبوطه بتل أبيب: "أهلا بكم فى فلسطين"

فوجئ مسافرون إسرائيليون كانوا على متن الرحلة الجوية رقم 3316 لشركة الطيران الإسبانية "إيبيريا" التى كانت فى طريقها من مدريد إلى تل أبيب، مساء أمس الأربعاء، قبل هبوطها، بإعلان الكابتن باللغة الإسبانية قائلا: "أيها المسافرون الأعزاء، أهلا بكم.. نحن على وشك الهبوط حالًا فى فلسطين".

وقالت صحيفة "يسرائيل ها يوم" الإسرائيلية، إن قائد الطائرة كرر الجملة أكثر من مرة عند الهبوط فى مطار تل أبيب قائلا: "نرحب بكم فى فلسطين"، مضيفة أنه عندما تحدث باللغة الإنجليزية، حذف كلمة "فلسطين"، ولكنه قال "سنهبط حالًا فى تل أبيب"، من دون أن يذكر اسم إسرائيل.

وأكدت شركة "إيبيريا" العالمية وقوع هذا الأمر، وقالت: "نعتذر عما جرى، بدأنا بإجراء تحقيق داخلى حالا عند معرفة تفاصيل الحدث، حتى الآن لا تزال الصورة الكاملة غامضة".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الشركة الإسبانية شددت على أنه تم إبعاد طيار تلك الرحلة الجوية ولن يسافر فى رحلة جوية إلى إسرائيل حتى استيضاح الأمر كاملا، مضيفة: "ما نعرفه حتى الآن، أن الطيار قال خطئًا مكان وصول الرحلة الجوية، كان المفروض به أن يعرف أنه سيهبط فى تل أبيب، والواقعة فى إسرائيل".

يذكر أن شركة الخطوط الجوية "إيبيريا" الإسبانية، تشغل خط رحلات جوية بين تل أبيب ومدريد منذ عام 1983.

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