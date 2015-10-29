انضمام 4 مقاتلات جديدة من طراز"أف 16" إلى صفوف القوات الجوية

أعلنت القوات المسلحة أنه تأكيدا لعلاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، احتفلت القوات المسلحة بانضمام 4 من المقاتلات الحديثة متعددة المهام طراز " اف 16 " الى اسطول قواتنا الجوية .

وقد تم بناء الطائرات الأربعة فى فورت وورث بولاية تكساس الامريكية، ووصلت إلى القاهرة من الولايات المتحدة بعد رحلة استغرقت 14 ساعة، وتتميز الطائرات الجديدة بإمكانات قتالية متقدمة، والقدرة على القيام بمهام استطلاعية وتنفيذ هجمات جوية أرضية والاشتباك مع الأهداف الجوية .

تضمنت مراسم الاحتفال عرض تقديمى لاحدث الانظمة القتالية والاسلحة ومعدات الطيران التى زودت بها الطائرات الجديدة، وما تمثله من دعم لمنظومة الكفاءة القتالية داخل التشكيلات الجوية، بالإضافة إلى قيام الولايات المتحدة بتقديم الدعم الفنى والصيانة، وتدريب الطيارين والأطقم الأرضية العاملة عليها .

وتعليقا على وصول المقاتلات الجديدة اكد السفير الامريكى ستيفن بيكروفت أن تسليم طائرات " اف 16 " الجديدة تمثل خطوة للامام للتعاون الامريكى المصرى فى محاربة الارهاب وتحقيق الاستقرار فى المنطقة وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين .

كما قدم اللواء تشارلز هوبر رئيس مكتب التعاون العسكرى بالسفارة الامريكية التهنئة للقوات المسلحة والشعب المصرى بهذه المناسبة التى تعكس العلاقات القوية والمتواصلة بين الشعبين والتعاون الاستراتيجى الناجح بين الحكومتين المصرية الامريكية، مشيرا الى أن الاضافات العسكرية الحديثة تمثل جزء من برنامج التعاون العسكرى بين البلدين لدعم وتطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية لتوفير المزيد من الامن للشعب المصرى واضافة قوية للحرب عى الارهاب .

> من جانبه، اكد الفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية أن مقاتلوا القوات الجوية ينفذون بكل شجاعة واقتدار العديد من المهام غير المسبوقة خلال الحرب على الارهاب وتأمين الحدود وحماية ركائز الامن القومى المصرى على كافة الاتجاهات .

واشاد بالعلاقات الاستراتيجية التى تجمع مصر والولايات المتحدة الامريكية مؤكدا أن الطائرات الجديدة تمثل اضافة جديدة لقدرة التشكيلات الجوية على تنفيذ جميع المهام التى تسند اليهم تحت مختلف الظروف، ولتظل القوات الجوية قوية وقادرة على الدفاع عن أمن مصر واستقرار شعبها العظيم .

حضر مراسم الاحتفال عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من اعضاء السفارة الامريكية ومكتب التعاون العسكرى بالقاهرة .