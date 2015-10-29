برهامى على تويتر: "ساويرس يستعد لتشكيل الحكومة.. فلا تلوموا إلا أنفسكم"

عبر ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية عن صدمته من نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية والهزيمة المفجعة التى تلقاها حزب النور فى النتائج وعدم حصوله على عدد مرضى من المقاعد كما كانوا يتوقعون، مهاجماً من وصفهم بمهندسى الانتخابات، زاعما نجاحهم فى إقصاء حزب النور عن تمثيل الحركة الإسلامية - على حد قوله.

وقال برهامى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "هنيئا لمهندسى انتخابات 2015 ولكل المقاطعين والإعلام المأجور والإخوان وأتباعهم وشيوخ السلفيين المقاطعين وأتباعهم، وكل عامل بأجهزة الدولة لم يؤد الأمانة ولم يعدل بين الناس فيما ولى، وكل مرتشى وراشى وسمسار بينهما، لقد نجحت فى إقصاء حزب النور عن تمثيل الحركة الإسلامية باقل من عشر وجودها فى المجتمع وها هو الملياردير العالمى ساويرس، يستعد لتشكيل حكومة مصر فلا تلوموا إلا أنفسكم ولتلمكم الأجيال القادمة، حين تصبح آلام اليوم هى أحلام الغد لأنكم رفضتم أو قصرتم فى قراءة الواقع فلم تصيبوا الشرع".



>href='http://www.youm7.com/story/2015/10/29/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3--%D9%84%D8%A7-%D9%86/2414340#.VjIxgrcrKM8

>' target='_blank'>بعد تصدر "المصريين الأحرار" نتائج الانتخابات.. نجيب ساويرس: لا نهدف السيطرة على البرلمان.. والفقر قضيتنا.. ويؤكد: الرئيس أثبت أنه ملتزم بوعوده.. وأقول لمرتضى منصور: "نحن حزب ثورتى 25 يناير و30 يونيو"

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