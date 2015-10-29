إطلاق حملة "سكرك إيه" للكشف على 300 ألف مريض بالسكر بمشاركة 1000 طبيب

أطلقت "الجمعية المصرية للسكر" حملة تحت شعار "سكرك إيه!" بالتعاون مع جمعية السكر والغدد الصماء بالشرقية"، و"جمعية صعيد مصر للسكرى" واللجنة القومية للسكر، بهدف التوعية والكشف المبكر عن مرض السكرى، بمشاركة 300 ألف مواطن، وتستمر لمدة 3 سنوات.

وأكدت الإحصائيات أن عدد المصابين بمرض السكر بلغ 7.5 مليون شخص، حيث تم تصنيف مصر ضمن أكثر 10 دول فى العالم من حيث عدد المصابين بالمرض.

وتهدف الحملة إجراء مسح شامل للكشف المبكر عن مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن والسمنة المفرطة، لعدد 300 ألف مواطن على مدار 3 سنوات بمعدل 100 ألف مسحة فى العام الواحد.

ويشارك فى الحملة 3 جمعيات طبية متخصصة فى مكافحة مرض السكر فى مصر، وهى "الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم" و"جمعية السكر والغدد الصماء بالشرقية" و"جمعية صعيد مصر للسكرى".

من جانبه، قال الدكتور عماد جريس، المدير التنفيذى لشركة ميرك إن مشاركة ودعم شركة ميرك للأدوية لهذه الحملة يأتى تماشيًا مع دور الشركة المجتمعى تجاه السوق التى تعمل به منذ عام 1960 ورغبة منها فى خفض مضاعفات مرض السكر الخطيرة، لافتًا إلى أن الحملة تساهم فى إعداد قاعدة بيانات عن مرضى السكر، لتصبح تلك البيانات نواة مستقبلية للمساهمة فى النهوض بالبحث العلمى فى مصر.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج المبدئية للبحث بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الكشف المبكر لمرض السكر، والذى يشمل 100 ألف مواطن فى العام الأول، ثم يتم إعلان النتائج البحثية بنهاية المشروع فى عام 2018.

وأوضح أنه سيتم الاستعانة بشركة متخصصة لإعداد قاعدة البيانات لضمان الحفاظ على سرية البيانات وتخزينها بشكل جيد مما يجعلها مادة غنية للأبحاث المستقبلية.